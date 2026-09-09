Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hayatları değişen ve arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar veren 27 yaşındaki reklamcı İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti, Antalya'da örnek bir dayanışmaya imza atıyor. Televizyonda izledikleri deprem çalışmalarından etkilenerek bu yola çıkan çift, bugün "Yeşil Vatan"ı korumak için omuz omuza mücadele ediyor.

Depremden Orman Yangınlarına Uzanan Gönüllülük Yolu

Kentsel ve doğal alanlarda arama kurtarma, orman yangınlarıyla mücadele ve tahliye gibi kritik konularda kapsamlı eğitimler alarak tatbikatlara katılan Gökşen çifti, şimdiye kadar farklı afet bölgelerinde ayrı ayrı görev yapmıştı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde çıkan orman yangını ise çiftin sahada ilk kez birlikte görev aldığı yer oldu. AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) koordinesinde yürütülen çalışmalarda yer alan çift, aşırı sıcaklara ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplere omuz veriyor.

"Sadece Karı Koca Değil, İyi Bir Ekibiz"

Yangın bölgesinde hortum taşıyan, soğutma çalışmalarına katılan ve ekiplerin ihtiyaç duyduğu noktalarda aktif rol oynayan İrem Pınar Gökşen, hissettiklerini şu sözlerle paylaştı:

"Birbirimizin arkasındayız. Sadece karı koca değil, iyi bir ekibiz. Yangını duyunca eşimle buraya geldik ve müdahale çalışmalarına başladık. Biz daha çok soğutma ve tahliye çalışmalarında OGM ve AFAD'a destek için buradayız. Kolay değil ama elimizden geleni yapıyoruz."

Daha önce 2021 yılında Manavgat'taki yangın üzerine üniversitede tez çalışması yaptığını ve bölgeyi konu alan bir belgesel çektiğini belirten Gökşen, 2 yıldır SAR Arama Kurtarma ekibinde yer aldıklarını ifade etti. Toplumsal farkındalığın önemine dikkat çeken Gökşen, herkesi orman gönüllüsü olmaya davet ederek, "Ağır olmasına rağmen hortum taşıyoruz. Bu sayede orman ekibi alevlere daha hızlı müdahale ediyor. Burada su ve ayran vermek bile büyük yardım oluyor" dedi.

"Tek Amacımız Alevleri En Kısa Sürede Söndürmek"

Eşiyle birlikte hareket etmenin sahada büyük bir güven sağladığını belirten Hakan Gökşen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gözümüz arkada kalmıyor çünkü biz kendimizi çok iyi eğitiyoruz. Eğitmenlerimizden bilgiler aldık ve OGM'nin eğitiminden geçtik. Eşime ve diğer ekip arkadaşlarıma çok güveniyorum. O yüzden alanda çalışırken birlikte hareket ettiğimiz için zorlanmıyoruz. Tek amacımız alevleri en kısa sürede söndürmek."

Gönüllülük faaliyetlerini tamamen kendi istekleriyle sürdürdüklerini belirten Gökşen, vatanını, milletini ve ormanını seven herkesi sivil toplum kuruluşlarına katılarak bu anlamlı mücadeleye destek vermeye çağırdı.