Antalya’nın yüksek rakımlı cennetlerinden biri olan Gündoğmuş ilçesindeki Söbüçimen Yaylası, bu kez doğanın en renkli ve sempatik sakinlerinin hareketliliğine sahne oldu. Anadolu bozkırlarının en tanınan kemirgen türlerinden biri olan ve "Anadolu gelengisi" adıyla bilinen Anadolu yer sincapları, yaylada yiyecek ararken objektiflere takıldı. Oldukça hareketli halleri ve meraklı bakışlarıyla dikkat çeken sevimli canlılar, doğaseverlerin de ilgi odağı haline geldi.

Neden Sadece Meraları Tercih Ediyorlar?

Bozkır ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olan gelengilerin yaşam alışkanlıkları da en az kendileri kadar ilgi çekici. Uzmanların ve doğa gözlemcilerinin aktardığına göre bu özel tür, sürülmüş toprak yapısına sahip tarım arazilerinde yuvalanamıyor.

Aynı şekilde kapalı ve sık ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları ve açık otlakları ana yaşam alanı olarak seçiyorlar. Toprağı derinlemesine kazarak kendilerine güvenli yuvalar inşa eden yer sincapları, doğanın dengesinin korunmasında da kritik bir rol üstleniyor.

İki Ayağı Üzerinde Dikilip Etrafı Gözetliyorlar

Onları diğer kemirgenlerden ayıran en belirgin ve sevimli özelliklerinden biri ise tehlikelere karşı sergiledikleri savunma refleksi. Beslenme ve yiyecek arama telaşındayken sık sık duran gelengiler, iki arka ayağı üzerinde dikilerek adeta birer insan gibi etrafı gözetliyor. Uzun süre bu şekilde hareketsiz kalarak çevreyi tarayan minik canlılar, en küçük bir tehlike sezdiklerinde ise hızla toprak altındaki yuvalarına kaçıyor. Söbüçimen Yaylası'nda kaydedilen bu eşsiz anlar, doğanın sunduğu mucizeleri bir kez daha gözler önüne serdi.