Ev ve iş yerlerinin estetiğine katkı sağlayan salon bitkileri, doğru bakım uygulandığında uzun süre sağlıklı ve canlı kalabiliyor. Difenbahya bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar şunlardır:

Işık İhtiyacı: Bitkinin direkt güneş ışığından mutlaka korunması gerekiyor. Özellikle sıcak iklimlerde yaprakları kolayca zarar görebiliyor.

Sulama Ölçüsü: Fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Difenbahya için haftada iki kez birer bardak su verilmesi ideal bir ölçü sunuyor.

Sıcaklık Aralığı: Bitkinin ideal gelişim gösterebilmesi için ortam sıcaklığının 16 ila 25 derece arasında olması tavsiye ediliyor.

Çoğaltma Yöntemi: Difenbahya, yaprak veya gövde parçalarının suda köklendirilmesi yöntemiyle kolayca çoğaltılabiliyor. İki Ayağı Üzerinde Dikilen Doğanın Minik Gözcüleri "Anadolu Gelengileri" Objektiflere Yansıdı! İçeriği Görüntüle

Drasena Bakımı ve Budamanın Püf Noktaları

Haftanın diğer öne çıkan bitkisi olan drasena, dayanıklı yapısı ve şık görünümüyle ev dekorasyonunda sıklıkla tercih ediliyor. Drasenanın daha gür ve sağlıklı büyümesi için düzenli budama büyük önem taşıyor.

Budama işlemi, bitkinin yanlardan yeni filizler vermesine doğrudan katkı sağlıyor. Budama sonucunda elde edilen parçalar ise yaklaşık 15 ila 20 gün içerisinde suda veya uygun toprakta köklenerek yepyeni bitkiler elde edilmesine imkan tanıyor. Uzmanlar; salon bitkilerinin sağlıklı gelişimi için doğru sulama, uygun sıcaklık ve düzenli bakımın hayati rol oynadığını yineliyor.