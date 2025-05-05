MERSİN (AA) - YAKUP SAĞLAM - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde (YAŞAM) görev yapan gerontologlar tarafından başlatılan projeyle yaşlı bireylerin yaşam tecrübeleri yazıya dökülerek duvarlara yapıştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hizmet veren YAŞAM, kentteki 65 yaş ve üstü bireylerin sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını desteklemek amacıyla sağlık hizmeti sunuyor.

Merkezde yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıklar, unutkanlık, depresyon, kırılganlık ve çoklu ilaç kullanımı gibi konularda düzenli takip yapılıyor.

Merkezde görev yapan gerontologlar (yaşlanma süreci ve yaşlılıkla ilgili konularla ilgilenen sağlık çalışanları) Ali Tanık ve Meltem Sungur, hastalıklarından ilaç takiplerine sağlık hizmeti sundukları, hemen her gün hayata dair tecrübelerini dinledikleri yaşlıların nasihatlerini kayıt almaya karar verdi.

Bu kapsamda "Yaşlıların Nasihatlerini Gerontologlar Geleceğe Taşıyor Projesi"ni başlatan Tanık ve Sungur, merkeze gelen yaşlı bireylerin hayata dair tecrübelerini ve nasihatlerini kısa cümleler halinde yazmaya başladı.

Yaşlıların yazdıkları arasında "Hep doğru olun, yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın ve saygılı olun", "Burnuna kadar pisliğe gömülü olsan da asla umudunuzu kaybetmeyin ve mücadele etmeye devam edin", "Gençliğinizin değerini bilin ve güzel değerlendirin. Büyüklerinize saygılı olun" gibi nasihatler yer alıyor.

​​​​​​​Merkezin bir bölümünde oluşturulan duvara yapıştırılan bu nasihatler, hem ziyaretçilerin hem de hastane personelinin ilgisini çekiyor.

- "Herkesin bu değerli öğütlerden faydalanmasını istiyoruz"

Gerontolog Ali Tanık, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce başlattıkları projenin hem yaşlılar hem de gençler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi.

Amaçlarının yaşlı bireylerin birikimlerini görünür kılmak olduğunu belirten Tanık, "Bu nasihatler sadece bu duvarla sınırlı kalmayacak, yakında buradan çıkarak dışarıdaki duvarlara da taşınacak ve daha fazla insanla buluşacak." dedi.

Tanık, herkesin bu değerli öğütlerden faydalanmasını amaçladıklarını belirtti.

Merkeze gelen yaşlıların verdikleri nasihatlerin duvarda yer almasından mutluluk duyduğunu anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"Yaşlılarımızdan aldığımız bu nasihatler sayesinde önümüzdeki süreçte daha dikkatli ve daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu nasihatleri ileride diğer insanlara ulaştırmak amacıyla sergilemeyi düşünüyoruz. Herkesin bu değerli öğütlerden faydalanmasını istiyoruz. Merkeze gelen her yaşlı, takipli hasta olduğu için hem kendilerini buraya ait hissediyor hem de gerçekten bir işe yaradıklarını düşünüyorlar. Aynı zamanda buraya bir iz bıraktıklarının farkındalar."

YAŞAM'da görev yapan sağlık personeliyle aile olduklarını anlatan 72 yaşındaki Bahtiyar Ersin de "Biz yaşlılar geldik gidiyoruz. Gençlere nasihatim nasıl sağlıklı yaşlanılır bunu öğrenmeleri ve zamanlarını iyi değerlendirmelerini istiyorum. Gençler okusun ki elleri kalem tutsun." diye konuştu.

- "Nasihat bölümü çok güzel"

Hastalardan Elif Bozkurt (68) ise eşinin tavsiyesiyle merkeze başvurduğunu belirtti.

Merkezde her konuda kendilerine yardımcı olunduğunu anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşam konusunda her şeyi onlara borçluyuz. Nasihat bölümü çok güzel. Herkesin kendine göre bir nasihati var. Her şeyimizi geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize bırakıyoruz. Onlara sağlık, seyahat ve huzur diliyorum."