Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında çalışmalar devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor.

TOKİ ve Emlak Konut tarafından; Hayrullah Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Valilik karşısı, Trabzon Caddesi ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor.

Bu kapsamda Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan binaların Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Ve birçok bölgede de yıkımlarda devam ediyor Bu noktalarda da çalışmalar hız kazanacak.