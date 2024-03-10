Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz öncülüğündeki yönetim kurulu ve üyeleri ile veda kahvaltısında buluştu.
Misafirlerini tek tek karşılayan Başkan Mahçiçek, sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.
Dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı kahvaltı programı duygu dolu anlara sahne oldu.
Programın ilk selamlama konuşmasını Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz yaptı.
Selamlama konuşmasının ardından Onikişubat Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Başkan Mahçiçek’in hayatının anlatıldığı ‘Bir Yetimin Hikayesi: Hanefi Mahçiçek’ filmi izlendi.
Sonrasında başkan mahçiçek memleketimizin insanları özüyle sözüyle tertemiz diyerek sözlerine devam ettirdi.Kaynak: Onikişubat Belediyesi