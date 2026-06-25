Torosların Eteklerinde Başlayan Ustalık Hikâyesi

Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Avcı’nın kaşık yapım serüveni çocuk yaşlarda başladı. Küçük yaşlarda amcasıyla birlikte hayvan otlatan Avcı, aynı zamanda kaşık ustası olan amcasından mesleğin inceliklerini öğrendi.

Dedesinin hediye ettiği kanca bıçakla yıllar içinde ustalaşan Ahmet Avcı, çobanlıktan arta kalan zamanlarında ağaç dallarını işleyerek kaşık, oklava ve çeşitli ahşap ürünler üretmeye başladı.

Depremde Her Şeyini Kaybetti, Yeniden Başladı

6 Şubat depremlerinde evini ve atölyesini kaybeden Ahmet Avcı, bir süre üretime ara vermek zorunda kaldı. Ancak mesleğine olan bağlılığı onu yeniden tezgâhının başına döndürdü.

TOKİ tarafından yapılan yeni konutunun yanında küçük bir atölye kuran Avcı, mahalle sakinlerinin desteğiyle üretimini sürdürüyor. Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ve komşuları, ustaya ağaç dalları toplayarak katkı sağlıyor.

Kaşık Yaparak 10 Çocuk Büyüttü

Yıllarca çiftçilik ve çobanlık yapan Ahmet Avcı, sağlık sorunları nedeniyle artık yalnızca kaşıkçılıkla ilgileniyor.

Mesleği sayesinde biri hâkim, biri öğretmen olan 10 çocuğunu yetiştirdiğini anlatan Avcı, kaşık yapımını sadece gelir kaynağı değil aynı zamanda hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

“Benden Başka Yapan Kalmadı”

Mesleğin yok olmasından endişe duyduğunu belirten Ahmet Avcı, gençlerin el sanatlarına ilgi göstermediğini söylüyor.

“Ben bu işi devam ettiriyorum. Kaşık yapıyorum, vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Kimini hediye ederim, kimini satarım. Benden başka yapan kimse kalmadı. Malzemeyi de veriyorum, yapın diyorum ama kimse yapmıyor” diyen Avcı, elindeki bıçağın dedesinden kaldığını ve yıllardır aynı aletle üretim yaptığını ifade ediyor.

Kahramanmaraş’tan Fransa’ya Uzanan Yolculuk

Günde ortalama 2 ila 4 kaşık üreten Ahmet Avcı’nın el emeği ürünleri yalnızca Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye’nin birçok ilinde kullanılıyor.

Ankara, Konya ve farklı şehirlerden sipariş aldığını belirten Avcı, yaptığı kaşıkların Fransa’ya kadar ulaştığını söylüyor.

Komşularının Desteğiyle Üretmeye Devam Ediyor

İlerleyen yaşına rağmen üretimden kopmayan Ahmet Avcı, mahalle sakinlerinin desteğinin kendisine güç verdiğini belirtiyor. Yaz kış ziyaretine gelen komşularıyla sohbet ederek çalışan usta, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını temsil eden Ahmet Avcı’nın hikâyesi, azmin, emeğin ve el sanatlarına duyulan sevginin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.