Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, okulların yaz tatiline girmesiyle deprem bölgesindeki çocuklara yönelik yeni bir adım attı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yürütülecek proje, 26 Haziran'da başlayıp 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, "Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim" filminde geçerli olacak 200 bin sinema biletini, Sinema Salon Yatırımcıları Derneğinin (SİSAY) desteğiyle sinemalardan ücretsiz teslim alabilecek. Biletler, proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve projeye katılan sinema salonlarında belirtilen tarihler arasında geçerli olacak.

Proje ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların kültür ve sanatla buluşması sağlanırken, öğrencilerin yaz tatiline neşeli bir başlangıç yapması hedefleniyor.

"Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim" filmi, kaybolan "Gülme Taşı"nı bulmak için maceraya atılan Dedektif Reptır ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor. Herkesin yeniden gülümseyebilmesi için çıkılan yolculukta dostluk, dayanışma ve umut gibi değerleri merkezine alan yapım, eğlenceli anlatımıyla çocukları keyifli bir maceraya davet ediyor.