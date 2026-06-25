Edinilen bilgilere göre, Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki Fatma Hatun Sitesi'nde bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan 5 kişilik aileden 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, kas hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan 3 kişi içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangında hayatını kaybedenlerin M.A.S. (33), M.S. (47) ve E.S. (46) olduğu öğrenildi. Kas hastalığı nedeniyle engelli oldukları belirtilen 3 kardeşin cansız bedenlerine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Yangında yaralanan A.S. (27) ve N.S. (69) ile komşu dairede yaşayan A.A. (18) ve A.A. (79) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.