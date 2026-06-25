Kahramanmaraş’ın asırlara meydan okuyan simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ticaretin ve sosyal hayatın merkezi olmaya başladı. Yaklaşık 6 asırlık geçmişiyle şehrin kültürel ve ekonomik hafızasında önemli bir yere sahip olan çarşıda, esnaflar yenilenen iş yerlerine taşınarak ticari faaliyetlerine yeniden başladı.

6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı, başlatılan kapsamlı ihya ve yeniden inşa süreciyle tarihî kimliğine uygun şekilde restore edildi. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 Milyon TL’lik yatırımla çarşıda bulunan 140 iş yeri aslına uygun şekilde yenilendi.

Restorasyon sürecinde çarşının mimari dokusunun korunmasına özel önem verilirken; güçlendirme çalışmaları, cephe yenilemeleri, altyapı düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Böylece hem tarihî yapı korunmuş oldu hem de çarşı modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Esnaflar İş Yerlerine Taşındı

Deprem sonrasında yaklaşık üç yıl boyunca konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren çarşı esnafı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden iş yerlerine kavuştu. Esnafların yeni dükkânlarına taşınmasıyla birlikte Tarihi Kapalı Çarşı’da yeniden hareketlilik başladı. Uzun yıllardır çarşı esnaflığı yapan vatandaşlar, yenilenen iş yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kapalı Çarşı’nın eski canlı günlerine yeniden kavuşacağına inandıklarını ifade etti.

“Çarşımız Çok Güzel Bir Şekilde Restore Edilmiş”

Çarşı esnaflarından Aydın Dut, deprem sonrası zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Deprem sonrası 3 yıl kadar konteynerde ticari faaliyetlerimizi sürdürdük. Şimdi Kapalı Çarşımız restore edildi ve iş yerlerimize yeniden kavuştuk. Çarşımız çok güzel bir şekilde restore edilmiş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Furkan Şaştım ise, “Depremden sonra Kapalı Çarşıdaki iş yerlerimize yeniden kavuştuk. Burası çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tüm esnaflarımız yeni iş yerlerine yerleşmeye başladı artık. Tüm hemşehrilerimizi Kapalı Çarşı'mıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.