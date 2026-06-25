Rezerv Alanların Ulaşımında Kritik Rol Üstleniyor

Deprem sonrası inşa edilen rezerv alanlara erişimde stratejik bir öneme sahip olan Hacı Esat Efendi Caddesi, hem bölge sakinleri hem de günlük ulaşımı kullanan vatandaşlar açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, arterin rezerv alan kısmında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, toplam 3 kilometre uzunluğa ve ortalama 20 metre genişliğe sahip caddenin geriye kalan yaklaşık 2 kilometrelik kısmında ise asfalt serim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde baştan sona yenilenerek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacak.

Caddeye 15 Bin Ton Sıcak Asfalt, 50 Milyonluk Yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Hacı Esat Efendi Caddesi boyunca toplam 15 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Yaklaşık 50 Milyon TL yatırım bedeline sahip proje sayesinde, yıllardır yoğun araç trafiğine maruz kalan arter daha dayanıklı, uzun ömürlü ve modern bir ulaşım koridoruna dönüşecek. İlk kat asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde kontrollü şekilde ulaşıma açılacak ve vatandaşların ulaşım konforu önemli ölçüde artırılacak.

Yürüyüş Yolları, Kavşak Düzenlemeleri ve Yeni Aydınlatmalar Yapılacak

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yürütülen çalışmalar yalnızca asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında cadde boyunca yeni yürüyüş yolları inşa edilecek, mevcut kavşaklarda düzenlemeler gerçekleştirilecek ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilenecek. Tüm üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından son kat asfalt serimi de gerçekleştirilerek Hacı Esat Efendi Caddesi, modern görünümü, artırılmış güvenlik standartları ve yükselen ulaşım kalitesiyle Elbistanlıların hizmetine sunulacak. Böylece hem rezerv alanlara erişim kolaylaşacak hem de ilçenin en yoğun kullanılan arterlerinden biri uzun yıllar güvenle hizmet verecek.