Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerini tamamlayan 248 kadın polis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Törene ise Kahramanmaraşlı şehit polis memuru Cemil Okur’un kızı Şehriban Okur damga vurdu.

Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye Uzanan Gurur Hikâyesi

6 Şubat depremlerinde görev yaptığı Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hizmet Binası’nın çökmesi sonucu şehit olan polis memuru Cemil Okur’un kızı Şehriban Okur, mezuniyet töreninde babasının fotoğrafını elinden bir an olsun bırakmadı.

Polis üniformasını giymenin gururunu yaşayan genç mezun, şehit babasının emanetini taşıdığını belirterek duygusal anlar yaşattı.

“Babamın İsmini Yaşatacağım”

Mezuniyet töreninde konuşan Şehriban Okur, polislik mesleğini seçmesindeki en büyük ilham kaynağının babası olduğunu söyledi.

“Allah'ın izniyle babamın izinden gideceğim. Onun izinden gitmek istiyorum. O hayatta olmasa da ismini daima yaşatacağım. Gururla bu üniformayı giyeceğim." diyen Okur, törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Gözyaşları ve Gurur Bir Aradaydı

Mezuniyet töreninde birçok polis adayı aileleriyle hasret giderirken duygu dolu anlar yaşandı. Şehriban Okur’un annesi Nazife Okur da kızının babasından aldığı bayrağı taşıyacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ailenin diğer ferdi Yılmaz Okur da törende yer aldı. Samsun Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören genç öğrenci, ablasının mezuniyet sevincine ortak oldu.

248 Kadın Polis Göreve Hazır

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törende mezun olan 248 kadın polis adayı, yemin ederek Türk Polis Teşkilatı’nın saflarına katıldı.

Yetkililer, genç polislerin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için önemli görevler üstleneceğini belirtirken, tören kep atma seremonisiyle sona erdi.

Kahramanmaraşlı Şehriban Okur’un hikâyesi ise mezuniyet gününün en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.