Özel Uğur Göz Hastanesi olası bir yangın anında yapılacak işlemlerle ilgili bünyesindeki çalışanlarla birlikte Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta olası yangın paniğinde hastane de bulunan hastaların nasıl dışarıya çıkarılması gerektiği ve yangın anında yapılacak çalışmalarla ilgili program gerçekleştirdi.

Yapılan tatbikatta hastaların ve çalışanların sağlığına zarar gelmeden hızlı bir şekilde uygulamaların yerine getirilmesi amaçlandı.

Yapılan tatbikatın ardından Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi Kalite Direktörü Ayşe Gözüakça, yapılan tatbikatın önemini anlattı.