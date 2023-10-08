Derneğin “yetim çalışmları” projesi kapsamında kent genelindeki ihtiyaç sabici yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldı.

İhtiyaçları tek tek belirlenen çocuklara, dernek binasında düzenlenen programla kıyafet desteği yapıldı.

27 Ülkede yardım faaliyetleri gösteren Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, yemek ve tatlı ikramıyla da çocukların gönlüne dokundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği koordinatörü Sümeyye özgün, “yürek yangılarımızı böyle projelerle birazcık da olsa söndürelim istiyoruz.” Diye konuştu.