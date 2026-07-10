Düzce’de sergilediği dürüstlükle takdir toplayan belediye personeli Fatih Cesur, bulduğu altın dolu çantayı hiç düşünmeden emniyet ekiplerine teslim etti. Cesur’un bu davranışı, Düzce Belediyesi tarafından da ödüllendirildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur’u görev yaptığı Millet Bahçesi’nde ziyaret ederek teşekkür etti. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlık yaşayan Cesur’a duyarlılığı nedeniyle övgüde bulunan Özlü, örnek davranışının toplum için önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

"Senin Yaptığını Birçok İnsan Yapmaz"

Başkan Özlü, Cesur’a teşekkür ederek, “Çok dürüst bir insansın. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah sizin gibi çalışkan, doğru ve dürüst insanların sayısını artırsın.” dedi.

Ziyaret sırasında Cesur’a kahve fincanı takımı hediye eden Özlü, ayrıca gösterdiği örnek davranış nedeniyle kendisine bir maaş ikramiye verileceğini açıkladı.

"Yine Aynısını Yapardım"

Yaşadığı olayın ardından konuşan Fatih Cesur ise yaptığı davranışın karşılık beklemeden gerçekleştirildiğini belirtti.

Cesur, “Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım.” ifadelerini kullandı.

Çantadan Altın ve Para Çıktı

Fatih Cesur’un 4 Temmuz’da Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi’ndeki Prusias ad Hypium 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik çalışması sırasında bulduğu çantanın içinde değerli eşyalar olduğu belirlendi.

Polis ekiplerine teslim edilen çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası, 998 lira ve 3 banka kartı bulunduğu tespit edildi.

Cesur’un sergilediği bu davranış, kaybolan değerlerin yeniden sahibine ulaşmasını sağlarken, dürüstlüğün ve vicdanlı hareket etmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.