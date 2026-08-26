İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, iş güvenliği önlemlerine yönelik soru işaretleri uyandıran korkunç bir iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir tekstil firmasında yaşandı.

Yük Asansörüyle Birlikte 4. Kattan Çakıldı

Tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yük asansörüyle birlikte 4. kattan zemin kata düştü. Yüksekten sert zemine düşen talihsiz işçi ağır yaralanırken, atölyedeki diğer çalışanlar büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Firma Yetkilisi Emniyette

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. İş kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.