Emniyet güçlerinin sahte içkiye yönelik operasyonları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nün içki kaçakçılığı, sahteciliğin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada, ilçede sahte şarap üretildiği belirlendi.

1 ton sahte şarap ele geçirildi

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi.

Polis, sahte içkilere el koyup, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.