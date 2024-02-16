Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Kahramanmaraş’taki Programında Önemli Bir Açıklama Yaparak Belki De Kahramanmaraş Ve Türkoğlu'nun Önümüzdeki 100 Yılına Işık Tutacak Bir Müjdeyi Kahramanmaraş Halkına Verdi.

Tusaş Tesisleri Önemli Bir Kimliğe Kavuşuyor, Savaş Konseptini Değiştiren İha, Siha’ların Ankara’dan Sonra En Büyük Üretimi Kahramanmaraş Türkoğlu'nda Gerçekleştirilecek.

1960'lı Yıllardan Bu Yana Tekstil Ve Türevleri Üreten Kahramanmaraş Ve Türkoğlu İlçesi Bundan Sonra Atak-2, Anka, Ak Sungur, Akıncı Tiha Gibi Birçok Hava Aracının Üretim Merkezi Olacak.

Konuyla İlgiliş Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Da Kentin Böyle Bir Yatırıma Kavuşmasının Önemine İşaret Etti.