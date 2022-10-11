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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak'ta 8'i muvazzaf kara astsubay, diğerleri meslekten ihraç edilmiş hava pilot binbaşı, emekli kara astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 11 şüpheliye yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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