Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Şeyma K.'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken Perihan Y. yönetimindeki otomobil çarptı.
Şeyma K. otomobilin altında sıkıştı. Kazayı görenler kısa sürede otomobilin etrafında toplandı.
Elleriyle otomobili kaldıran çevredekiler, Şeyma'yı sıkıştığı yerden kurtardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Durumu ağır
Hastanede tedavisi süren Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Perihan Y., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.