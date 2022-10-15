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Yangından kurtulmak için pencereden atlayan Hatice Bal, yaralandı. Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın kısa sürede bitişikteki Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Emine Arslan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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