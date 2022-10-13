İki ailenin kavgasında sandalyeler havada uçuştu...

Iğdır'da kahveler bölgesinde karşılaşan Sisko ve Kaya aileleri, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar arasında tansiyon yükselince olay şiddetli bir kavgaya döndü.

5 kişi yaralandı

Öfkeli grup ellerine aldıkları sandalyeleri acımasızca birbirlerine fırlattı. Yaşanan olayda 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de ağır darbe nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa hastaneye sevk etti.

ki aileden de toplam 5 kişi gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlayan polis ekipleri de Sisko ailesinden 2, Kaya ailesinden de 3 kişiyi gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın aktarımına göre; cadde ortasında yaşanan kavga çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavganın nedeni ortaya çıktı

İki aile arasında çıkan kavgacep telefonu tamiri yüzünden yaşanan anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Kaya ailesinden birinin, Sisko ailesinden çocuğun cep telefonunu yere düşürmesi nedeniyle telefonun tamir edilmesi talep edildi.

"Haraç mı istiyorsunuz?"

Tamir teklifini önce kabul eden aile daha sonra 'Haraç mı istiyorsunuz?' diyerek telefonu tamir ettirmeyeceklerini söylemeleri üzerine tarafların kavga ettiği ortaya çıktı.