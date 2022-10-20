İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hırsız olayı yaşandı.

İki şahsın hedefi, ilana koyulan 600 bin TL değerindeki motosiklet oldu.

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda site sakinlerinden Cemil Kutlu, işe gitmek için çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü.

Görevliler arkadaşı zannetti

Bunun üzerine sitenin güvenlik görevlisiyle konuşan Kutlu, aldığı cevapla adeta yıkıldı.

Çalışanlar Kutlu'ya, motosikleti götürenleri arkadaşları sandıklarını söyledi.

Soluğu polis merkezinde aldı

Ardından siteye ait güvenlik kameralarını izleyen Kutlu, motosikletinin çalınma anını saniye saniye izledi.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, motosikletle site içine gelen iki kişinin park halindeki aracı çaldıkları yer aldı.

Kayıtları alarak polis merkezine giden Cemil Kutlu'nun şikayeti üzerine polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

"İlana koyduktan sonra başıma böyle şeyler geldi"

Motosikleti çalınan Cemil Kutlu, "Sabah 08.00 sıralarında, motorumun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlikle görüştüm, kamera kayıtlarını inceledik. İki tane şahsın motorumu çaldığını tespit ettik. Polis ekiplerine bildirdik. Geldiler, işlemleri başlattılar. Motorumun piyasa fiyatı, 550-600 bin TL civarında. Zaten ben de 590 bin liraya ilana koydum. İlana koyduktan sonra başıma böyle şeyler geldi. Gereğinin yapılması arz ediyorum yetkililerden." dedi.