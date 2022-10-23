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Yaşlı adam ölmeden önceki son halleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel’in cansız bedenini Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile, Çetinel’in evinin önünden birkaç defa geçtiği görüldü.

Çetinel’den bir süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aile yakınları çevrede yaptığı aramada Çetinel’e ulaşamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel (66), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

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