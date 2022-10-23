Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel (66), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Çetinel’den bir süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aile yakınları çevrede yaptığı aramada Çetinel’e ulaşamadı.
Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile, Çetinel’in evinin önünden birkaç defa geçtiği görüldü.
Evinin karşısındaki metruk yerde cansız bedeni bulundu
Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel’in cansız bedenini Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Yaşlı adam ölmeden önceki son halleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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