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Kaza yerinden kaçan G.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sağlık ekibi, otomobilde bulunan polis memurunun babası İ.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan polis memuru ise Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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