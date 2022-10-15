Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Murat Yiğiter idaresindeki tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin kullandığı tır ile Kamil Sazak yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurdu.
Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. ile F.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.