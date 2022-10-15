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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. ile F.G. yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Murat Yiğiter idaresindeki tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin kullandığı tır ile Kamil Sazak yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.

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