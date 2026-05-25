Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 59’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

121 Kişi Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında ilk etapta 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, operasyonun genişletilmesiyle bu sayı 189’a yükseldi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 121 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 17 kişinin cezaevinde, 6 kişinin askerlik görevinde, 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

11,4 Milyar Liralık Dev Hareketlilik

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise mali boyut oldu. Antalya’da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen şüphelilerin, banka hesapları ile kripto para varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Mali incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

51 Kişiye Adli Kontrol

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59’u tutuklanırken, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 şüpheli ise doğrudan serbest kaldı.

Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.