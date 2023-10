MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ın an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı.

MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.