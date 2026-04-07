Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) geçmiş yıllarda kamuya giriş sınavlarına yönelik gerçekleştirdiği usulsüzlüklere ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 yılında yapılan KPSS ile hakimlik/savcılık sınavlarında hile yapıldığına dair yeni bulgular elde edildi.

Sorular Önceden Dağıtıldı İddiası

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin:

Sınav sorularını önceden ele geçirdiği

Bu soruları örgüt mensuplarına dağıttığı

Bazı kişileri sınavlara özel olarak hazırladığı

tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, örgüt tarafından kurulan gizli çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları da belirlendi.

ByLock Detayı Dikkat Çekti

Şüphelilerin bir kısmının, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı da soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Bu durum, şüphelilerin örgütle bağlantısını güçlendiren önemli deliller arasında yer aldı.

12 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında, aralarında kamu kurumlarından ihraç edilmiş kişiler ve sivillerin de bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar, Ankara merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Soruşturma Genişleyebilir

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği ifade edilirken, gözaltı sürecinin ardından adli işlemlerin devam edeceği bildirildi.