Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel'de tıp kategorisinin kazananı belli oldu.

Ödülün bu yılki sahibi Nobel Meclisi tarafından açıklandı.

Tıp ödülü İsveç'e

Tıp alanında tarihe geçen isim, İsveçli biyolog Svante Paabo oldu.

İnsan evrimi üzerinde çalışmasıyla kazandı

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Paabo, soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Paabo, günümüz insanının soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal'in genomunu sıralamayı başardı. Paabo, ayrıca daha önce bilinmeyen bir hominin olan Denisova'yı keşfetti.

Paabo, 70 bin yıl önce yaşanan Afrika'dan göçün ardından soyu tükenmiş bu homininlerden Homosapiense gen aktarımının gerçekleştiğini de keşfetti.

Paabo'nun keşfinin, günümüz insanlarına ulaşan bu eski gen akışı, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara nasıl tepki verdiğini etkilemek gibi fizyolojik bir önemi var.

Nobel ödülleri, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor.

900 bin 357 dolar ödülün sahibi oldu

Paabo, çalışmasının karşılığında 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde ödül kazanmış oldu.

Birçok kategoride ve ayrı komitelerin tespitiyle açıklanan ödüller, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta sahiplerine teslim ediliyor.