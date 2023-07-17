Steam haftalık olarak yayınladığı en çok satanlar listesi açıkladı. Geçtiğimiz 10-16 Temmuz haftası en çok indirilen oyunlar belli oldu.

Steam'ın açıkladığı listeyle oyun tüketicleri hangi oyunlara eğilim gösteriyor görülebiliyor. Steam’de geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar belli oldu.

Listenin ilk sırasında ücretsiz bir oyun olan CS: GO yer aldı. CS:GO'yu geçtiğimiz haftanın liderleri Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi oyunlar takip etti.

İşte Steam'a göre geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi;

Counter-Strike: Global Offensive

Steam Deck

Apex Legends

Dave the Diver

BattleBit Remastered

Elden Ring

Baldur’s Gate 3

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Modern Warfare II

Rust