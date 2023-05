Merkez Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi'nde bulunan atölyelerde üretilen bıçakların üretimi depremin ardından yeniden başladı.

Mahalledeki evlerin giriş katlarındaki atölyelerde el emeğiyle üretilen bıçaklar, Tarihi Demirciler Çarşısı'nda bayramda kullanılmak üzere satışa çıkarılıyor.

Kurban Bayramı için tezgâhlardaki yerini alan kesme, yüzme, sıyırma bıçakları ile satır çeşitleri 50 ila 500 lira arasında alıcı buluyor.

Büyük kısmı demirciler çarşısında satılan bıçaklar, isteyen müşteriler için kargoyla yaşadıkları illere de gönderiliyor.

Mahallede dede mesleğini sürdüren Ökkeş Çelik, depremin ardından ara verdikleri üretime Kurban Bayramı öncesinde yeniden başladıklarını söyledi.

Ürettikleri bıçakların Türkiye'nin her bölgesinde kullanıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz bıçaklarımızı Kahramanmaraş'a ve Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırıyoruz. İsteyen müşterilerimiz gelip buradan alıyor. İsteyenlere de kargo ile gönderiyoruz. Yıllık üretimimiz 55-60 bin adet civarında. Biz ürettiğimiz bıçakların kalitesini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kullanacak olan müşterimizin almış olduğu ürünleri en iyi şekilde kullanmasını istiyoruz. Bıçakları kullananların memnun kalması için gereken her türlü özeni gösteriyoruz."

Kurban Bayramı için kesme, sıyırma, yüzme bıçakları ve satır yaptıklarını da dile getiren Çelik, her vatandaşın kendi ihtiyacına göre bıçak bulabildiğini sözlerine ekledi.