Son Olarak, 53 Yaşındaki Aziz Mükan Ve 59 Yaşındaki Döndü Balkaya Uğur Toka’nın Vitrektomi Ameliyatlarıyla Göz Sağlıklarına Kavuşturuldu.

Özel Uğur Göz Hastanesi'nin Deneyimli Ve Uzman Cerrahi Ekibi, Hastalara Hassas Operasyonları Başarıyla Uygulayarak Göz Sağlıklarını Yeniden Kazandırıyor.

Hastaların Göz Sağlığını En Üst Düzeyde Tutmak İçin Sürekli Olarak Teknolojiyi Ve Tıbbi Yenilikleri Takip eden Özel Uğur Göz Hastanesi, Nitelikli Sağlık Personeli Ve Modern Tıbbi Ekipmanlarıyla, Bölge Halkına Kaliteli Göz Sağlığı Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka Gerçekleştirilen Operasyonlar Hakkında Bilgiler Vererek Bölgede Yapılamayan Operasyonların Merkez Üssü Haline Geldiklerini İfade Etti.