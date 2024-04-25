Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Kaski) Genel müdürlüğü Kahramanmaraş İl Genelinde İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebeke Hatlarında Büyük Ölçüde Hasar Alan Altyapıyla İlgili Tüm Önlemleri Alarak Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Öncülüğünde KASKİ Genel Müdürlüğü İlbank Aracılığı İle Dünya Bankası Hibe Kredisi Kapsamında, Merkez Dulkadiroğlu Ve Onikişubat İlçelerinde, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Ve 6 Şubat Depremlerinde De Büyük Ölçüde Hasar Almış, İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatlarını Yenileme Çalışmalarını Büyük Bir Özveriyle Devam Ettiriyor.

Akıllı Altyapı Teknolojisiyle Entegre Edilerek, SCADA Otomasyon Sistemiyle Anlık Takipler Yapılarak Olası Olumsuzluklara İvedilikle Müdahale Edilecek OLAN VE 1 4 Farklı Bölgede Devam Eden Çalışmaların Güncel Yatırım Bedeli 514 Milyon TL.

Projenin Tamamlanmasıyla Birlikte Merkez İlçelerde Vatandaşların Daha Sağlıklı Ve Kesintisiz Bir Altyapı Hizmetine Kavuşmaları Hedefleniyor.

