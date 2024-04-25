Doğa Koleji Öğrencileri, Başarılı Bir Projeye Daha İmza Attılar Doğa Koleji Öğrencileri, Başarılı Bir Projeye Daha İmza Attılar

Çalınan eşyalar ile birlikte suçüstü yakalanan şahısların Yapılan incelemeler sonucunda, Gaziantep'ten geldikleri ve benzer hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlendi. 
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt