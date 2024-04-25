Çalınan eşyalar ile birlikte suçüstü yakalanan şahısların Yapılan incelemeler sonucunda, Gaziantep'ten geldikleri ve benzer hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlendi.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çalınan eşyalar ile birlikte suçüstü yakalanan şahısların Yapılan incelemeler sonucunda, Gaziantep'ten geldikleri ve benzer hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlendi.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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