İstanbul'da Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, çatıda onarım çalışması yapıldığı esnada meydana geldi. Dumanların yükseldiği çatı, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Yan binada bulunan bir vatandaş ise fıskiye yardımı ile camdan yanan çatıya müdahale etti.

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çatıda maddi hasar oluştu.

"Yukarıda çatıyı onarırken tüpü koymuşlar"

Çatıdan alevlerin yükseldiği anlar ve itfaiyenin soğutma çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

İHA'nın aktardığına göre mahalle sakinlerinden Şenol Kaygısız, “Yukarıda çatıyı onarırken biraz yaşlı ve bilinçsiz insanlar galiba, tüpü falan koyuyorlar. Oradan kaynaklanıyor ve çatı yanıyor. Çocuk da aslında yeni evli zaten, eşyaları falan var. Onun için çırpındı annesi. Sağ olsun itfaiye erken geldi. Mahsur kalan kimse yok.” dedi.