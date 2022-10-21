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Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, durdurdukları lastik bottaki 35 göçmeni de yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

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