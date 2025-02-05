HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından ulaşılamayan 24 yaşındaki oğlunu arayan Sema Güleç, kurduğu "6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu" aracılığıyla yakınlarını arayan diğer ailelere destek veriyor.

Mimar Mustafa Batuhan Güleç'in yaşadığı Numune Mahallesi'ndeki 5 katlı Güleryüz Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Depremden sonra Güleç'e telefonla ulaşamayan Arsuz ilçesindeki ailesi, olay yerine gittiklerinde binanın enkaza döndüğünü gördü.

Ekiplerin 8 gün süren arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına rağmen 5. katta oturan 24 yaşındaki gence ulaşılamadı.

Afetin ilk gününden beri umudunu yitirmeyip oğlundan gelecek haberi bekleyen anne Sema Güleç, 24 Mart 2024'te "6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu"nu kurdu.

Güleç, platform aracılığıyla yaptığı çalışmalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla hem evladını arıyor hem de yakınlarını arayan ailelerin sesi oluyor.

- "Her kapı çaldığında bir umutla koşuyorum"

Sema Güleç, AA muhabirine, depremden sonra zor günler geçirdiğini söyledi.

Hastane, morg ve mezarlıklardaki kontroller ile DNA eşleştirmelerinde oğlunun izine ulaşamadıklarını dile getiren Güleç, şöyle konuştu:

"Beynim diyor ki '2 sene oldu, çıkmadığına göre vefat etmiştir.' ama kalbim 'Acaba gelecek mi bir yerden?' diyor. Her kapı çaldığında bir umutla koşuyorum. Belirsizlik gerçekten çok zor. Vefat ettiyse gidecek bir mezarımız yok. 6 Şubat'ın yıl dönümü geliyor. Geçen sene enkaza çiçek bıraktım, yine öyle yapacağım ama belki seneye oraya ev yapılacak, gidemeyeceğim."

Güleç, aynı kaderi yaşayan ailelerle tanıştıktan sonra platform kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Bizim için çok iyi oldu birleşmek. Psikolojik açıdan birbirimize terapi gibi geldi. Ailelerle hemen hemen her gün birkaç saat görüşüyoruz çünkü birbirimizi biz anlıyoruz." diye konuştu.

- Platforma kayıp başvurusu yapılan 25 kişiden 2'sinin cenazesi bulundu

Platforma afetten etkilenen 11 ilden 13 ailenin katıldığını anlatan Güleç, kayıp 25 kişinin bulunması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Güleç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Bakanlığa ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına davet edildiklerini dile getirdi.

Çalışmalar sonucunda aradıkları 2 kişinin cenazesine ulaşıldığını, platform olarak kayıp sayılarının 23'e düştüğünü belirten Güleç, "Kimseden maddi talebimiz yok. Sadece canlarımızı istiyoruz. Maddi açıdan bir şey lazım olursa kendimiz birleşiyor, topluyoruz. Allah razı olsun Ali Yerlikaya sesimizi duydu, aramaya başladılar ama biraz daha çaba istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç, yakınlarını arayan aileler olarak karşılaştırma için depremlerde ölenlerin fotoğraflarına bakmayı ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerden DNA örneği alınıp eşleştirme yapılmasını istediklerini söyledi.