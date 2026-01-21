Ali Yerlikaya, jandarma tarafından organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının katkısıyla gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, son iki hafta içinde 9 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 65’i tutuklanırken, 22 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Giresun'da; sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Tokat'ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Adana ve Diyarbakır'da; silah kaçakçılığı yaptıkları,

Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Ankara'da; tefecilik yaptıkları tespit edildi.

7 Milyar Liralık Para Hareketi Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında toplam 7 milyar 29 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Bu kapsamda şüphelilere ait:

7 ev ,

5 arsa ,

508 banka hesabı ,

6 kripto cüzdan hesabı

ve 50 milyon lira nakit paraya el konuldu.

“Vatandaşlarımızın Zarar Görmesi Engellendi”

Bakan Yerlikaya, operasyonların organize suç örgütlerinin faaliyetlerini durdurma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu yapılarla bağlantılı tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların önüne geçildiğini ifade etti.

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin organize suçla mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini kaydetti.