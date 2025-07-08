Kaza Pozantı-Niğde Kara Yolunda Meydana Geldi

Adana’nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile ticari taksi çarpıştı. Kaza, yoğun trafiğin yaşandığı Pozantı-Niğde kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Kamyonet ile Taksi Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Kazada, Ahmet Kozan yönetimindeki 51 AAG 156 plakalı kamyonet ile Şahin Gültepe idaresindeki 51 T 0197 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluştu. Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Bir Süre Kapanırken Jandarma İnceleme Başlattı

Pozantı-Niğde yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.