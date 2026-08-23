Adana'nın Feke ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kozan-Feke kara yolunun Akkaya Mahallesi yakınında plakaları öğrenilemeyen Mehmet K. idaresindeki hafif ticari araç ile Ebubekir U'nun kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle Ebubekir U'nun kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Mehmet K. ve Sevilay U. yaralandı.
Olay yerindeki bazı vatandaşlar, Mehmet K'yi sıkıştığı araçtan çıkarmaya çalışan itfaiye personelinin güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttu.
Ekipler tarafından ambulansa taşınan 2 yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.