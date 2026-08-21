Yolcu Otobüsü Kontrolden Çıktı

Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 SV 893 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Pozantı Kuzey Gişesi'nde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.