Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, çay ortasında mahsur kalan iki kişi ekiplerin başarılı operasyonuyla güvenli alana çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, Salmanlı Mahallesi'nden geçen Göksun Çayı'nda iki kişinin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, su seviyesinin risk oluşturduğu alanda mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden titiz bir çalışmayla kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.