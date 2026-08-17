Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklenirken, kıl payı kurtulan bir hayatın acı dolu detayları ortaya çıktı. Serinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Katırcı, eski eşinin vahşi saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

Bahçe Kapısından Girip Art Arda Bıçakladı

Olay günü ev sahibiyle mangal yapmak üzere bir araya geldiklerini belirten Ayşe Katırcı, yaşadığı kabus dolu anları şu sözlerle aktardı:

"İkameti havalandırmak için bahçe kapısını açtığım sırada bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak saplamaya başladı. Bıçak darbelerini yiyince hiçbir şey yapamadım. Kendimi bahçeye attım, ambulans ve polisin gelmesini bekledim. Bilincimi korumaya çalıştım."

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Katırcı, 6 günlük yaşam mücadelesini zaferle tamamlayarak genel cerrahi servisine alındı.

"Çocuklarım İçin Direndim, Adalet Yerini Bulsun"

Şans eseri hayatta kaldığını vurgulayan Katırcı, saldırganın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Çektiğim acıların tarifi yok. Çocuklarıma zarar gelmesin diye hep onları korumaya, acılara dayanmaya çalışıyorum. Adalet yerini bulsun. Zanlının içeriden çıkmasını istemiyorum. Korkuyla yaşamak istemiyorum" diye konuştu.

Kızı Cennet T. ise annesinin yoğun bakımdan çıkmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, adalete olan inançlarını yineledi ve babasının hak ettiği en ağır cezayı almasını talep etti.

Kaçarken Pozantı’da Yakalanmıştı

Olayın ardından eski eşini bıçakla ağır yaralayarak kaçan 56 yaşındaki A.T., polisin titiz çalışmaları sonucu Pozantı ilçesinde saklandığı yerde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.