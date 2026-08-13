Adana'da serinlemek amacıyla suya giren çocukların kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen olayda, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman (10) bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çocukların sudan çıkmadığını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Havadan ve Sudancarına Yoğun Müdahale

Kayıp çocukların bulunması için devletin tüm ilgili birimleri bölgede seferber oldu. Çalışmalar kapsamında:

AFAD ekipleri karadan ve nehir kenarında tarama faaliyetleri yürütüyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler nehir içerisinde derinlemesine arama yapıyor.

Ekipler nehir üzerinde botlarla ilerlerken, havadan da dron destekli tarama gerçekleştirilerek geniş bir alan kontrol altında tutuluyor.

Ekiplerin zamanla yarışarak sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.