Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi.

A.T. (56), aradan geçen 10 yıla rağmen 52 yaşındaki eski eşi Ayşe K.'nin ikametine gitti. Evde bulunulan sırada içeri giren zanlı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayşe K.'ye bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ayşe K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kaçan Zanlı Pozantı'da Yakalandı

Olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışan zanlı A.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucu Pozantı ilçesinde kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

"Elini Kolunu Sallayarak Dışarı Çıktı"

Saldırı anında evde bulunan ve dehşet anlarına şahit olan ev sahibi Menevşe Boybey, yaşananları gazetecilere şu sözlerle aktardı:

"Mangal hazırlandığı sırada kanepede otururken Ayşe K.'nin eski eşi içeri girip kadını bıçaklamaya başladı. Korkuyla dışarı kaçıp sokakta bağırmaya başladım, 'ambulans çağırın' dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı." Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle