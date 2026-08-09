Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 01 BOT 92 plakalı traktör, İ.K.S. idaresindeki 07 BBP 06 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü Kozan-Kadirli kara yolu Yassıçalı Mahallesi civarında çarpıştı.

Kazada araçlardaki iki kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.