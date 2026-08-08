Tünel Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Yedigöze İçme Suyu Projesi'nin İmamoğlu ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde yürütülen tünel hattı çalışmalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 İşçi Yaşamını Yitirdi, 1 İşçi Yaralandı

Ekiplerin olay yerindeki yoğun çalışmaları sonucunda göçük altında kalan işçilere ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçilerden Necmettin Tok'un (55) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Bekir Çelik (57) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz’dan Açıklama: "Göçükte Kimse Yok"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, göçüğün ASKİ'nin Yedigöze İçme Suyu Projesi'ndeki 2 bin 660 metrelik tünel çalışmasında yaşandığını belirtti. Vali Yavuz şu bilgileri aktardı:

"Burası ASKİ Genel Müdürlüğünün bir projesi. İçerisinde toplam 5 işçi çalışma yapıyor. Burada destekleme sistemi yaparak beton püskürtüyorlar. Destekleme sistemini çalışmasını yaparken orada göçük meydana geliyor. Bu 5 işçiden 3'ü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Birisinin bir ayağında kırık var ve solunumla ilgili sıkıntısı var ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti."

Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

Yüklenici firma için çalışan personelin durumuna ilişkin konuşan Yavuz, "Şu an göçüğün altında kimse yok. Bu aşamadan sonra adli ve idari herhangi bir kusur varsa onunla ilgili çalışmaları adliyemiz, savcılarımız zaten yürütürler. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Yaralımıza geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olan personelimize de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.