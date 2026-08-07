Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Tellidere Mahallesi'nde oto kilit tamiri yapılan bir iş yerinde biri kadın iki kişi hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kepengi açarak içeri girdiklerinde iş yeri sahibi Ömer Can Ç. (27) ile Rabia Sultan M. (25)'yi hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer Can Ç. ile Rabia Sultan M.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk değerlendirme: Egzoz gazından zehirlenmiş olabilirler

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden iki kişinin vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. İlk bulgular doğrultusunda, iki kişinin iş yerinde bulunan otomobilden yayılan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaparken, Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.