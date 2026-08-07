Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yangın ihbarına müdahale etmek üzere görev başında olan itfaiye aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 3 itfaiye personeli yaralandı.

Olay, Azizli Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale etmek için yola çıkan ekibin D-400 kara yolu Kösreli Mahallesi mevkisine ulaştığı sırada yaşandı.

İtfaiye Aracı D-400 Kara Yolunda Devrildi

Edinilen bilgilere göre, Veysel K. yönetimindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 İtfaiye Personeli Yaralandı

Kazada sürücü Veysel K. ile araçta bulunan Fatih G. ve Muhammet Çağrı K. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı itfaiyeciler, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı personelin sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangına Başka Ekip Müdahale Etti

Kazanın ardından Azizli Mahallesi'ndeki arazi yangınına farklı bir itfaiye ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.